As Testemunhas de Jeová iniciam na sexta-feira um ciclo de congressos em Portugal, que se prolongará até 08 de setembro, envolvendo mais de 60 mil pessoas em cidades de norte a sul do país e das regiões autónomas.

“Pregue as boas novas” é o lema dos eventos de três dias cada, com José Alberto Catarino, porta-voz regional das Testemunhas de Jeová, a considerar que “estes congressos são um ponto alto do ano para milhares de pessoas”.

O primeiro congresso, a realizar em Valongo entre sexta-feira e domingo, ficará marcado pelo lançamento do episódio de estreia - “A verdadeira luz do mundo” - da série “As Boas Novas Segundo Jesus”.

A série, de 18 episódios em vídeo, retrata a vida e o ministério de Jesus Cristo, a sua personalidade e a sua interação com as pessoas.

A série começou a ser filmada em maio de 2022, na sede das Testemunhas de Jeová na Austrália, tendo centenas de voluntários construído mais de 75 000 metros quadrados de cenários “historicamente exatos”.

Além de Valongo, os congressos em Portugal realizar-se-ão em Carnaxide, Elvas, Funchal, Lisboa, Ponta Delgada, Portimão, Santarém e Viseu e debaterão questões como “Porque é que precisamos das boas novas?” ou “As más notícias não nos assustam – Porquê?”.

Segundo as Testemunhas de Jeová, em 2023 cerca de 13 milhões de pessoas assistiram aos mais de 6.000 congressos de três dias realizados em todo o mundo.