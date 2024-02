A Madeira registou, no ano passado, um aumento do número de casos de violência que estão a ser acompanhados pela Associação de Apoio à Vítima. Mas o sentimento de insegurança é confirmado também pela UMAR. Já a Presença Feminina revela ao JM que ajuda mais dez pessoas do que no ano anterior e fez mais de 1.500 atendimentos sobre agressões domésticas.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca as Legislativas. A Autonomia é dos madeirenses, não dos partidos. O terceiro debate JM, JM FM e NAMINHATERRA TV colocou em confronto as candidaturas de JPP, IL, BE e CDU. Defendem uma autonomia do povo e acreditam que o contencioso é uma farsa. Hoje, Pedro Coelho e Paulo Cafôfo vão debater argumentos.

Em entrevista, Filipe Sousa diz ao JM que quer ser uma voz diferente na República.

Já o PSD acelera para a sucessão. A uma semana do fim do prazo para entrega de listas, militantes estranham silêncio de Manuel António Correia.

Saiba também que sindicato ameaça com greve nos bombeiros da Região e que Tribunal de Júri analisa crime de Santo Amaro. Já o Curral das Freiras conhece hoje novo médico de família.

Destaque ainda para as Ocorrências. Homem morre no Lido. Bombeiros e EMIR foram chamados, mas sem sucesso.