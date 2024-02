Será entre 22 e 29 de março que a Volta à Madeira pelo Caminho Real regressa ao percurso número 23 para a sua sétima edição.

Esta iniciativa terá partida da Ponta do Pargo, mais concretamente da Igreja local, seguindo depois ruo ao Estreito da Calheta, para iniciar a aventura pelo litoral sul.

É no dia 26 de março, o quinto dia desta volta, que os caminhantes irão virar a norte, para contemplar as maravilhas desta costa verdejante.

A última paragem será, portanto, o Porto Moniz, antes de os aventureiros regressarem ao ponto de partida, oito dias depois.

Será, assim, uma volta contrária aos ponteiros do relógio, com o foco na beleza dos mais de 200 km do Caminho Real 23, que atravessa todos os concelhos da Região.

Conheça abaixo o itinerário completo:

Dia 1- 22.março:

Ponta do Pargo (igreja - Estreito da Calheta (Igreja)

Dia 2- 23.março:

Estreito da Calheta (igreja) - Ribeira Brava (Igreja!

Dia 3 - 24.março:

Ribeira Brava (igreja) - Funchal (Sé)

Dia 4 - 25.março:

Funchal (Sé) - Machico (igreja)

Dia 5 - 26.março:

Machico (igreja) - Santana (igreja)

Dia 6 - 27.março:

Santana (igreja) - Ponta Delgada (igreja)

Dia 7 - 28.março:

Ponta Delgada (igreja) - Porto Moniz (igreja)

Dia 8 - 29.março:

Porto Moniz (igreja) - Ponta do Pargo (igreja)