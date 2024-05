“Uma voz ativa na Europa significa mais investimento, progresso e qualidade de vida na nossa Região”, afirma Rubina Leal

“É muito importante que a Madeira continue a ter uma voz na União Europeia e é esse o propósito desta candidatura, de modo a que possamos continuar a defender todos os Madeirenses e Porto-Santenses na Europa” afirmou, hoje, a candidata da AD – Aliança Democrática, Rubina Leal, numa iniciativa onde fez questão de sublinhar a necessidade da Região manter, para o futuro, as ajudas e os apoios europeus, que têm sido essenciais ao seu desenvolvimento e progresso, designadamente no novo Quadro Comunitário cuja negociação arrancará em breve, na próxima Legislatura.

“A Europa tem tido um papel fulcral na nossa Região, nas mais diversas áreas e a verdade é que grande parte do nosso investimento e dos apoios que têm sido disponibilizados são assegurados através da União Europeia”, disse, lembrando que, desde 1989, já foram aplicados cerca de 4 mil milhões de euros na Região, provenientes da Europa, com impacto direto na qualidade de vida das pessoas e que, para o futuro – conforme consta do seu Manifesto Eleitoral – as áreas da Habitação, dos Transportes, das Pescas e da Agricultura se assumem, entre outras, como prioritárias.

Rubina Leal que, apelando ao voto e lembrando que é possível, até amanhã, dia 30 de maio, votar antecipadamente, através do site www.votoantecipado.pt, frisou que é com todos os Madeirenses e Porto-Santenses que conta para reforçar a voz da Madeira na Europa e para assegurar que todo o trabalho desenvolvido, até agora, possa ter continuidade. “Iremos trabalhar no sentido de obtermos o melhor resultado possível e de atingirmos os nossos objetivos”, rematou.