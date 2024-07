Na categoria de jardins na Europa, o Tripadvisor distinguiu o Monte Palace Madeira como uma das cinco principais atrações neste segmento.

É um reconhecimento que acontece no âmbito dos Travellers’ Choice Awards Best of the Best – “Things To Do” 2024.

“O Monte Palace Madeira - Jardim Tropical tem o prazer de anunciar que foi reconhecido nos Travellers’ Choice Awards Best of the Best – “Things To Do” do Tripadvisor para 2024, destacando-se na 4.ª posição na categoria de jardins na Europa e no top 10 de principais atrações em Portugal.

Este prémio baseia-se no feedback dos visitantes que partilham as suas experiências no Tripadvisor ao longo de um período de 12 meses, tornando-o uma referência para quem procura atividades nos destinos”, é consolidado em nota à imprensa.