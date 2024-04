Temperatura já ultrapassou os 30.º C em abril na Madeira

Segundo os dados do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), a temperatura do ar ultrapassou os 30.º C esta sexta-feira, podendo o mesmo acontecer amanhã. Com aviso amarelo para o tempo quente, a temperatura mais alta registada hoje foi sentida na Quinta Grande, onde os termómetros atingiram os 30,2.º C, seguindo-se o Monte, com 29,7.º C.

Já no Funchal, no Observatório, a temperatura foi mais baixa do que ontem, mesmo assim atingiu os 27, 1.º C, o que não deixa d ser significativa para a época do ano.

Recorde-se que a ilha da Madeira está sob aviso amarelo desde sexta-feira, prolongando-se até às 18h00 de sábado. O IPMA emite o aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

As temperaturas máximas estar a partir desta sexta-feira acima dos 25/26 graus Celsius, podendo atingir os 30 graus, cerca de 5 a 8 graus acima da média registada na semana anterior, segundo o IPMA.