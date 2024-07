Dinarte Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Santana, foi uma ausência que se fez notar, esta tarde, em que decorreu o cortejo dos grupos folclóricos, no âmbito do ‘24 Horas a Bailar’, em Santana.

Questionado pelos jornalistas sobre a ‘falta de comparência’ do autarca, Miguel Albuquerque, ladeado por Martinho Rodrigues, disse não saber o motivo, mas relativizou a situação.

“Não faço ideia, mas tenho aqui o senhor presidente da Assembleia Municipal de Santana com quem me dou muito bem e que representa o município”, afiançou, considerando que a situação não belisca a relação institucional com o Governo.

Lembrou, aliás, que no ano passado, Dinarte Fernandes tinha estado presente na ocasião. “Não vale a pena fazer drama. Pode ter acontecido alguma coisa para ele não estar presente. Temos de encarar isso de forma leve e desportiva. Não há nenhum problema”, rematou.