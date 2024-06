A TáxisRam pediu aos deputados recém-eleitos para o parlamento regional para trabalhem em equipa “e não nas margens de partidos ou ideologias políticas”.

Num comunicado emitido, com o parecer desta associação sobre a discussão do orçamento regional, que terá lugar nos próximos dias, o seu presidente Paulo Pereira incitou a que os parlamentares, “indistintamente do partido político a qual pertencem, trabalhem em conjunto”, em prol da estabilidade social, política e económica na Região.

“Estamos em crer, que a discussão do orçamento regional será a oportunidade para que em conjunto se impulse o âmbito económico com vistas a favorecer todos os grupos sociais, estimulando o investimento público nos setores cruciais como a educação, saúde, urbanismo, transportes e infraestruturas, criando condições propicias para o investimento privado em todas as áreas”, pode ler-se ainda no mesmo comunicado.

A TáxisRam mais adita acreditar que a Região tem as condições e ferramentas necessárias para se afirmar como “o lugar mais estável, rentável e seguro do nosso País”, mas denota que tal só será possível se o hemiciclo unir esforços.