A Iniciativa da Cruz Vermelha Portuguesa tem sido um verdadeiro êxito ao longo dos anos. As formações ensinam as crianças a prestar assistência em caso de acidente ou doença súbita.

Estão abertas as inscrições para as ações de formação ‘Socorrer Brincando’, iniciativa da Delegação Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). São cinco as ações de formação, todas gratuitas, destinadas a crianças dos 8 aos 12 anos, a decorrer entre julho e setembro. Na sua 10.ª edição, a iniciativa da CVP Madeira é feita a pensar na ocupação de tempo, em contexto de férias, e pretende oferecer às crianças noções simples de socorrismo.

As nove edições anteriores, pode-se dizer que as crianças gostaram muito deste tipo de formação, saldando-se a iniciativa por grande êxito.

As inscrições, que são totalmente gratuitas, para estas ações de formação podem ser feitas até ao dia 30 de junho na Sede da Delegação, à Rua das Mercês nº 40, ou por email através do endereço dmadeira@cruzvermelha.org.pt.