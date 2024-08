Bom dia!

O Serviço de Saúde da Madeira “estagnou muito”. A afirmação é assumida pela presidente do Sindicato Independente dos Médicos que espera ver mais dinamismo, “como era antes”. Ao JM, Lídia Ferreira atribui as dificuldades à conjuntura política e à demora na aprovação do Orçamento, mas agora pede estabilidade para melhorar vários aspetos na carreira médica.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca Séculos de história à venda. O solar de Gaula guarda memórias e preserva a linha arquitetónica do século XVIII, mas a capela perdeu a cobertura no incêndio de 2012. O imóvel está à venda e pode ser um hotel ou um lar.

Saiba ainda que Hotel no Lido fecha oito meses para obras. Views Monumental vai ser profundamente remodelado a partir de novembro. Os 97 trabalhadores serão distribuídos por outras unidades do grupo.

Sol garantido em cinco praias à borla é outro assunto de relevo. Da Ribeira Brava à Calheta, encontra espaços balneares vigiados gratuitos e de fácil acesso.

Saiba também que Câmara de Santa Cruz apresenta contas e não perca Festa da Alegria que está de volta ao Montado da Esperança

