Sindicato dos bombeiros critica Governo Regional, ameaça com greve geral e diz que pode estar em causa o socorro na RAM

Sindicato Nacional da Proteção Civil (SNPC) critica o Governo Regional da Madeira pela interrupção do novo financiamento às Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários (AHBV), que foi motivada pela queda do orçamento da RAM para 2024, tal como avança a edição impressa do JM desta quinta-feira. O sindicato avança mesmo que isso pode criar “problemas de socorro às populações” da RAM.

“O SNPC – Sindicato Nacional da Proteção Civil, lamenta a decisão do Governo Regional da Madeira, considerando-o inaceitável, precipitada e vergonhosa”, começa por dizer o comunicado do sindicato.

Os Bombeiros e as Associações Humanitárias da RAM, não têm culpa nenhuma dos “acontecimentos políticos, que, não foram originados pelos Bombeiros. As notícias vindas a público no Jornal da Madeira, são preocupantes, pois colocam em causa os merecidos aumentos salarias, a equiparação salarial aos Bombeiros Sapadores, a capacidade de resposta operacional dos Corpos de Bombeiros e pode criar problemas de socorro às populações”, adianta ainda o comunicado.

Nesse sentido, o SNPC convida todas as forças “políticas da RAM, as Organizações sindicais, a CGTP e a UGT, os familiares a juntarem-se aos bombeiros, contra a mentira e contra o desrespeito por estes homens e mulheres”. O sindicato adianta que existem condições para uma “greve geral” dos bombeiros voluntários na RAM.

A finalizar, o comunicado enumera algumas das revindicações para o GR aprovar, curiosamente, são pedidos que até nem cabe nem a este Governo de gestão e nem ao próximo executivo decidir, tal como já avançou o JM em anteriores edições.

Leia tudo sobre este assunto na página 13 da edição impressa de hoje.