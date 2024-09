A Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM convida todos os interessados a participar na campanha de recolha de sementes, que se realizará no próximo dia 28 de setembro.

O convite é feito a todos os voluntários que se queiram nesta ação, comparecendo às 10h00 na zona de lazer das Cruzinhas, Fonte do Bispo, Concelho da Calheta. Após a concentração no local indicado, os participantes serão acompanhados por funcionários do IFCN, ao ponto de recolha, onde será fornecido o apoio técnico necessário para garantir a correta colheita e acondicionamento das sementes.

Após o términus da ação, todas as sementes recolhidas serão encaminhadas para o Viveiro Florestal da Santa (Porto Moniz), onde serão processadas e acondicionamento. Esta campanha tem como objetivo aumentar a disponibilidade de material genético, visando a produção de plântulas para futuras ações de reflorestação, como a recuperação de áreas afetadas pelos incêndios do passado mês de agosto.

Todos os participantes devem utilizar calçado e roupa adequados à atividade (precaver possíveis mudanças de tempo). Se preferirem, poderão também levar luvas descartáveis multiusos (tipo látex de cozinha ou similares) para evitar que as mãos fiquem manchadas com a polpa dos frutos, dificultando a lavagem. O IFCN fornecerá todos os materiais necessários, no entanto, pedimos que tragam sacos transparentes ou equivalente (tipo supermercado) para a colheita individual.