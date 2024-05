Savoy Palace apresenta ‘Juntos à Mesa’ em junho e julho

O Savoy Palace apresenta em 2024 os jantares ‘Juntos à Mesa’, que trazem o melhor da gastronomia portuguesa para a Madeira. Os restaurantes Pau de Lume e Terreiro, no Savoy Palace, serão os anfitriões destes eventos que pretendem proporcionar aos madeirenses as iguarias de reconhecidos restaurantes de Portugal continental e dos Açores.

É já no próximo dia 21 de junho que o ‘Juntos à Mesa’ arranca, no Pau de Lume, comandado pelo chef Hugo Araújo, do célebre restaurante Solar dos Presuntos. Convidado pelo chef executivo do Savoy Palace, Renato Camacho, o responsável pela cozinha do Solar dos Presuntos desde 2021 promete proporcionar os sabores mais apetecíveis do conceituado espaço que recuperou a tradição da cozinha minhota em Lisboa.

Na Madeira, apresentará Arroz de Lavagante e Cabrito como pratos principais, além de entradas bem portuguesas e sobremesas tradicionalmente nortenhas, como Pudim Abade Priscos ou Tarte de Limão Merengada, que farão as delícias dos presentes. Um menu que o chef Hugo Araújo apresentará também no dia seguinte, a 22 de junho, no mesmo espaço.

No mês de julho, nos dias 19 e 20, será a vez do Terreiro receber Fernando Soares, chef e responsável pelo restaurante açoriano Saca-Rolhas Taberna, da ilha de São Miguel. Conhecido não apenas pelos vinhos de qualidade superior, mas também pelas melhores iguarias dos Açores, o Saca-Rolhas Taberna impressiona pela ementa elaborada com paixão e destaca-se pela variedade de pratos açorianos de peixe e de carne. Na Madeira, para abrir o jantar, o chef vai desmanchar um atum em frente aos presentes, que será depois servido nas entradas e como prato principal. Além do Atum à Saca Rolhas, Fernando Soares propõe também Filete de Abrótea com Arroz Cremoso e Bife Regional com Ovo de Codorniz. As entradas e sobremesas também fazem parte do cardápio, entre as quais a célebre Mousse de Manga com Maracujá que é um dos ex-libris do restaurante.

Os jantares ‘Juntos à Mesa’ oferecem aos madeirenses a oportunidade única de saborear o melhor da gastronomia portuguesa no centro do Funchal e contam com welcome drink, canapés e show-cookings para desfrutar do melhor do país, na Madeira.

Informações:

Jantares ‘Juntos à Mesa’

+351 291 213 000 | palace@savoysignature.com

Restaurante Pau de Lume, Savoy Palace

85€ por pessoa com bebidas incluídas

21 e 22 de junho

Restaurante Terreiro, Savoy Palace

85€ por pessoa com bebidas incluídas

19 e 20 de julho