Entrando já no período de pedidos de esclarecimentos das diversas bancadas parlamentares e deputados únicos, as listas de espera e também as altas (clínicas) problemáticas foram temas transversais a todas as cores políticas, algumas criticando os tempos, outras registando a recuperação que vai sendo efetuada.

No foco está a audição a Pedro Ramos, secretário regional de Saúde e Proteção Civil que, em sede da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças, vai partilhando dados sobre o conteúdo da proposta de Orçamento Regional para 2024, no que à Saúde e à Proteção Civil diz respeito.

O governante garante que “a saúde naturalmente continuará a ser uma prioridade do Governo”, da mesma forma que “vamos continuar a diminuir as listas de espera”, aqui já depois de Cláudia Perestrelo ter referenciado “cerca de 9.000 cirurgias efetuadas no primeiro semestre, cerca de 50 por dia”, para atestar desse acelerar de procedimento, números que o secretário regional anuiu, projetando, a partir desse número, a possibilidade de efetuar cerca de 18.000 cirurgias em 2024.

Pedro Ramos abordou também a constante renovação de equipamentos, refutando uma quebra de investimento, um tema levantado por Martas Freitas (PS), que referenciou menos cerca de 20 milhões de investimento – num total de 77,8 milhões consagrados no PIDDAR para este organismo –, relativamente ao anterior documento.