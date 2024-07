Bom dia!

A Naturnorte, entidade que gere as Grutas de São Vicente, vai ser fechada brevemente. O processo de extinção está a ser ultimado e é justificado com a insegurança do espaço que está fechado desde março de 2020. Com mais de três anos de prejuízos consecutivos, a ordem é encerrar a empresa. Porém, o presidente da Câmara garante ao Jornal que os 32 trabalhadores serão integrados no município.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um Antes e Depois. Boca dos Namorados perdeu brilho. Ainda são muitos os turistas que sobem até ao cimo do Jardim da Serra e de lá avistam o Curral das Freiras. Mas perdeu-se o hábito dos convívios que marcaram gerações.

PJ identificou sete novas drogas é outro assunto de relevo nesta edição. Em apenas um ano, o laboratório criado na Região recebeu 249 pedidos de estudo de substâncias.

Saiba ainda que Ponta de São Lourenço com acesso disciplinado. Percurso será feito através de passadiço para proteger o ecossistema.

Clínica Avasad alarga serviços é também tema de destaque, assim como a Venezuela. Maduro ficou surpreendido com santuário. Emigrante madeirense conta como o presidente ficou espantado ao visitar espaço de culto criado por portugueses em honra de Nossa Senhora de Fátima, em Los teques.

Saiba também que há uma adolescente desaparecida há 12 dias. Judiciária procura jovem de 15 anos que estava institucionalizada em Castelo Branco.

E como estamos em época de arraiais, saiba que Toy vem à festa de São Roque. Artista visitou ontem a freguesia onde vai cantar a 19 de agosto. E promete festa rija.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje!