A Câmara Municipal de Santana, aprovou, na reunião desta quinta-feira, 66 mil euros em apoios a várias entidades.

Deste valor, 23 mil euros serão distribuídos por 80 alunos do concelho que obtiveram boas notas no ano lectivo anterior, numa cerimónia a decorrer no próximo sábado, 20, na autarquia, a partir das 18h00. “Estamos a falar de dinheiro que vai parar à conta destes jovens e que para muitos deles, que depois vão para a universidade, é dinheiro que faz falta e que dá jeito para o futuro académico”, destaca à rádio 88.8 JM FM Dinarte Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Santana.

Nesta reunião, foram também aprovados, por unanimidade, votos de congratulação aos resultados desportivos obtidos nas últimas semanas por dois atletas da terra, nomeadamente a Rosa Martins e a Pedro Teles.

Câmara já investiu mais de 1 milhão de euros no apoio à natalidade

Além disso, a autarquia aprovou, de igual modo, um apoio no valor de 21.400 euros para 9 crianças, no âmbito do apoio à natalidade.

“Nós últimos anos, a Câmara Municipal de Santana já investiu mais de 1 milhão e 200 mil euros no apoio à natalidade para cerca de 390 crianças. É, de facto, o maior apoio instituído por qualquer câmara do país à natalidade, sendo um apoio que se tem revelado cada vez mais importante para os casais jovens que têm filhos”, destacou o edil, adiantando que se trata de um investimento que ronda os 250 mil euros anuais.

Foi também aprovado outros apoios no âmbito desportivo, nomeadamente à prova de BTT do Clube Futebol Carvalheiro, no valor de 2 mil euros; à Associação de Atletismo para a realização do Pico Ruivo Vertical Challenge , numa verba também de 2 mil euros; e ao Club Sports Madeira para a realização do Rali Vinho Madeira, que passará em Santana no dia 2 de agosto, através de uma verba de 5 mil euros.