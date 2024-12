O Município de Santa Cruz decidiu avançar para a recuperação da casa do bombeiro que foi consumida pelas chamas no Natal. A decisão foi tomada por Filipe Sousa logo no dia 25, depois de visitar a moradia com o comandante dos Bombeiros Sapadores.

O comandante Leonardo Pereira explica ao JM que a linha regional da Segurança Social não deu resposta positiva em tempo útil, o que obrigou a um plano alternativo.

A família ficou provisoriamente instalada na Camacha e a casa será recuperada pela Câmara de Santa Cruz em cerca de duas semanas.

Outra notícia em destaque na Primeira de hoje está relacionada com as declarações do presidente da Câmara Municipal de Machico.

Ao JM, Ricardo Franco diz que 20 anos depois da implosão do hotel Atlantis por causa da ampliação do Aeroporto, o concelho “nunca foi ressarcido” dessa decisão.

“Se fosse agora, eu impugnava completamente”, revela.

Por outro lado, trazemos uma reportagem sobre os postos de lançamento do fogo-de-artifício da passagem do ano. Verificámos também a previsão meteorológica e constatámos que não é esperada chuva na chegada de 2025.

“Edifício da Segurança Social usado como local de droga”; “Madeira devia seguir modelo nacional”; “Já começou o primeiro de três dias de greve”, e “Manter a via rápida custa 53 milhões” compõem as restantes chamadas à primeira.