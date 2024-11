Santa Cruz já brilha neste Natal

Todos os caminhos foram dar a Santa Cruz onde esta noite têm início as festividades da época natalícia.

Centenas de pessoas quiseram assistir ao vivo ao acender da iluminação, precedida de um espetáculo de ‘video mapping’, projetado na fachada da Câmara

A festa terá continuidade com a bênção do presépio, com a participação do Coro Infantil da EB1/PE da Assomada, uma arruada pela Banda Municipal de Santa Cruz, seguida de dois concertos, um por Énia Caires e outro pelos Black and White Dixieland Jazz Band, com Diana Duarte.

Este ano, o Município de Santa Cruz investe meio milhão de euros entre iluminações, decorações natalícias e programação das Festas de Santo Amaro

Em todo o concelho, de acordo com a autarquia, foram instalados 49,5 km de gambiarra com cerca de 32 mil lâmpadas, às quais se junta 827.494 lâmpadas de iluminação decorativa.

Todas as igrejas receberam elementos luminosos decorativos, e quatro capelas também foram contempladas.

Além do centro de Santa Cruz, todas as freguesias do concelho receberam cenários alusivos ao Natal (16 no total) da autoria do parceiro ALPENDRE & Carlos Manuel Ramos.