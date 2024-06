Santa Cruz: Deputados da oposição sentados sob protesto

Bruna Gouveia e Ricardo Freitas, deputados municipais do PSD, e ainda o deputado do CDS, Pedro Jorge, recusaram-se a ouvir de pé o Hino da Maria da Fonte durante a sessão solene do Dia do Concelho de Santa Cruz

Repetindo no final da cerimónia dos 509 anos do concelho de Santa Cruz, o que fizeram no início, sentaram-se quando o hino, que remonta ao tempo das revoltas liberais, ecoou na tenda que acolheu a celebração.

Bruna Gouveia fez questão de explicar ao JM que se tratou de uma ação de protesto pelo facto da cerimónia não incluir o Hino da Região, conforme proposto.

Ao dar inicio ao discurso, Filipe Sousa, presidente da autarquia, pediu desculpa aos militares pelo facto de três autarcas (cujo nomes não referiu) não se terem levantando para o escutarem o referido hino. Já o hino municipal foi escutado com toda a plateia de pé.