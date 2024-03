Em mais um dia de patrulhamento costeiro por parte de equipas do SANAS Madeira, particularmente ativo em termos de agitação marítima, os operacionais de socorro puderam, mais do que captar imagens como mostra o vídeo, “evitar males maiores”, conforme revela a Associação de Socorro no Mar.

Sublinham que a emissão de avisos de “agitação marítima” é algo que acompanham “com séria preocupação”. “E face ao número elevado de vítimas que, como este casal, coloca a captação de uma imagem à frente da sua própria vida, decidiu-se iniciar uma ‘nova missão de forma a tentarmos diminuir o número de ocorrências”, acrescentam.

A solução encontrada pelo SANAS foi de maior vigilância. “Colocamos na estrada uma equipa de operacionais que nos dias de maior agitação marítima percorre os sítios mais críticos e onde se registaram vítimas no ano passado”, afirma Ângelo Abreu, o Comandante Operacional do SANAS Madeira, que sublinha que “a intervenção tem sido baseada na prevenção, informação e educação, tendo sido possível evitar algumas situações que poderiam facilmente ter escalonado para verdadeiras ocorrências”.