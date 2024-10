Bom dia e bom fim de semana!

Espreite a agenda deste dia 5 de Outubro, o feriado nacional que assinala a Implantação da República Portuguesa.

- A Quinta Magnólia acolhe, das 8h30 às 18h30, o ‘Wanderlust’, o maior evento de ioga, contemplando inúmeras iniciativas relaxantes e um mercado de artesanato com comida sustentável.

- A partir das 9h00, nos Jardins do Garajau, visite a 5.ª edição do Caniço Local Market, onde pode encontrar artesanato e gastronomia. Às 11h00, há uma aula de ‘Body Balance’.

- Na Igreja do Campanário, a partir das 9h00, a celebração do Dia Diocesano do Catequista.

- Hoje é Dia do Professor. O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) comemora este dia com um passeio, com saída do Funchal às 10h00, até Santana, que inclui uma caminhada e visita ao Parque Temático.

- O Museu de História Natural do Funchal celebra 91 anos. Para assinalar a data vai estar de portas abertas entre as 10h00 e as 18h00. A entrada é gratuita.

- Nos Jardins do Lido, a partir das 10h00, a comemoração do Dia Mundial do Animal e do Médico Veterinário. O programa começa com a bênção dos animais. Ao longo da manhã, haverá, ainda, uma demonstração cinotécnica, uma mesa-redonda e um desfile canino.

- Tem início às 10h00, no Centro de Juventude do Funchal, o evento ’24 horas de Banda Desenhada’.

- Integrado no Festival da Baleia, às 11h00, arranca o cortejo ‘Proteja o Oceano - use e reutilize, lixo no Mar não’, com início no Art Caravel e término na Praça do Povo.

- Pelas 12h00, a inauguração da exposição de fotografia ‘Biodiversidade dos cetáceos da Madeira’, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses – passeio sul (Praça do Povo).

- Principia às 14h00 o ECHO – Madeira Nature Fest, no Chão das Feiteiras, inserido no Festival da Natureza. O programa é diversificado e vai desde palestras, workshops, concertos e observação de estrelas.

- No Barreirinha Bar Café, no Largo do Socorro, o ‘Funchal Swap’, entre as 15h00 e as 17h00, um evento que serve para trocar peças de vestuário usadas e que estão a mais no roupeiro.

- Na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia, às 18h00, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto de música de câmara pela orquestra de cordas Ensemble XXI.

- No Curral da Freiras, continua a comemoração do 189.º aniversário do concelho de Câmara de Lobos, com a atuação de vários grupos musicais. Às 18h00, sobe ao palco o ComCordas – Associação Cultural.

- Pelas 18h30, no Largo das Palmeiras, decorre o a ‘III Mostra Canina do Podengo do Porto Santo’.

- O filme ‘MÃE’, de João Brás, é exibido às 19h00, na Calheta, no auditório do Museu de Arte Contemporânea da Madeira - Casa das Mudas.

- No Fórum Machico, às 21h00, a peça ‘TRÍVIA – Rumores e (des)Amores de uma commedia dell’arte’, pelo Teatro Experimental da Camacha.

- Às 22h00, na Estalagem da Ponta do Sol, atua, pela primeira vez na Região, a banda portuguesa ‘A garota não’, no âmbito da iniciativa ‘Concertos L’.