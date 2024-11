O deputado único da IL, no que concerne à explanação de Rui Caetano (PS), sobre o atual estado da educação, criticando a falta de professores na Região, interveio para perguntar ao socialista, afinal, qual será o sentido de voto do PS.

Rui Caetano lá assentiu. É apreciado na generalidade o projeto de resolução, de autoria do CH, intitulado “Recuperação do Tempo de Serviço dos Docentes vindos do Ensino Privado na Região Autónoma da Madeira” e a apreciação na generalidade do projeto de decreto legislativo regional, da autoria da IL, intitulado “Altera o Decreto Legislativo Regional n.° 23/2018/M de 28 de dezembro de 2018”.