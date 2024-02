Rubina Leal pede que ordens sejam “zelosas” nas suas funções de vigilância da disciplina profissional

A vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira marcou, ontem, presença na tomada de posse do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Médicos Veterinários, agora encabeçada por João Teixeira.

Na sua intervenção, Rubina Leal destacou a importância destas ordens profissionais em Portugal, como organizações que regulam e supervisionam o acesso às diferentes profissões, nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento dos deveres deontológicos e das boas práticas profissionais.

Mais afirmou que ‘o corporativismo que vivemos em Portugal é positivo quando corresponde aos legítimos anseios dos profissionais, quando apresenta soluções para problemas que afetam a qualidade dos serviços prestados e quando tem em conta não apenas o interesse específico de uma classe, mas sim o bem-comum’.

Mas Rubina Leal deixou o alerta de que aquilo que se espera é que, efetivamente, as ordens sejam zelosas na forma como desempenham as suas funções de vigilância da disciplina profissional, sempre em articulação com o interesse público.

Asseverando que a missão de defender os profissionais tem sido desempenhada com brio por parte da Ordem dos Médicos Veterinários, a governante salientou que esta ordem tem sido um parceiro privilegiado da Assembleia Legislativa da Madeira, auxiliando na produção legislativa através dos seus pareceres.

Posteriormente, elencou aquelas que são as principais reivindicações desta classe profissional, às quais a ordem tem dado voz, nomeadamente sobre a escassez de profissionais em certas áreas de especialidade, sobre o bem-estar físico e emocional dos médicos veterinários e sobre a valorização dos profissionais sobre a discriminação fiscal sendo a única área da saúde taxada com IVA, considerando que todos estes anseios merecem uma ponderada reflexão.

Rubina Leal saudou ainda o novo Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, Pedro Fabrica, empossado no passado dia 9 de fevereiro, e que se deslocou à Região para participar nesta iniciativa, desejando-lhe um bom mandato no próximo quadriénio 2024/2027.

A vice-presidente do Parlamento madeirense aproveitou ainda a ocasião para congratular os membros que cessaram funções no Conselho Regional e desejar um profícuo mandato aos membros que tomaram posse na pessoa do novo presidente, João Teixeira.