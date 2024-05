Liana Reis, cabeça de lista do RIR, em declarações ao JM, considerou que estas eleições vieram comprovar que “os madeirenses continuam com medo da mudança, continuam a ceder às pressões do PSD e entregaram a governação da nossa ilha a um dos maiores corruptos que temos na Madeira”.

O partido, que não só não conseguiu eleger nenhum deputado como foi também a força política menos votada diz que esperava que “os madeirenses finalmente quisessem ir em frente mas não foi isso que aconteceu”. Estamos novamente entregues a uma pessoa que é o maior corrupto madeirense que existe”, criticou Liana Reis.

Em suma, a candidata diz-se “satisfeita” com o trabalho feito pelo partido. “Só lamentamos o resultado destas eleições a nível dos partidos do poder”, apontou.