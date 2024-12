A UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta vai apresentar, no dia 10 de dezembro, às 15h00, precisamente no Dia Internacional dos Direitos Humanos, no auditório da Escola da APEL, os resultados do Estudo de Caracterização dos/as Jovens e Famílias no Concelho do Funchal.

Este documento, que tem vindo a ser elaborado desde 2023 em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, visa a realização de um diagnóstico exploratório da situação social no concelho, assinalando fragilidades e apontando caminhos para o trabalho futuro, em conjunto com todas as entidades, em prol duma sociedade mais justa e igualitária.

