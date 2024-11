A proposta de aumento da valência do Centro de Dia do CCD (Centro Cultural e Desportivo) São José, encontra-se em análise, segundo a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

Em comunicado, o Governo Regional manifesta “agrado” com a pretensão desta Instituição em duplicar a sua capacidade para acolher utentes, sendo que, esta manhã, durante as comemorações dos 25 anos da instituição, Ana Sousa garantiu que “o Governo Regional, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, encontra-se a analisar a proposta e a proceder à revisão do acordo de funcionamento em vigor. Caso estejam reunidas todas as condições para avançar, teremos todo o gosto em cooperar na realização deste objetivo e consideramos ser da mais elementar justiça apoiar causas nobres que vão ao encontro daqueles que são também os nossos objetivos, nomeadamente, alargar a capacidade de resposta das Instituições, garantido assim a promoção da melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa e retardar, quanto possível, a sua institucionalização”.

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude agradeceu, ainda, o trabalho efetuado pelo CCD São João ao longo destes 25 anos. “Em nome do Governo Regional agradeço todo o esforço e dedicação de cada um de vós, felicitando-os por estes vinte e cinco anos e que continuem por muitos mais a desenvolver o vosso trabalho em benefício de todos os cidadãos. Este é um legado que a todos nos deve honrar, e que nos toca na nossa maior sensibilidade para as problemáticas sociais, entre as quais, o apoio à população idosa e às famílias em situação de maior vulnerabilidade económica e social, um legado que a instituição e cada um dos colaboradores e parceiros levam aos ombros, e que em muito dignifica esta Freguesia, este Concelho e esta Região”, rematou Ana Sousa.