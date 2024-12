O Governo da República compromete-se a olhar para o edificado da Justiça na Madeira e levar as preocupações para o Continente. Na assinatura de um contrato interadministrativo que permitirá recuperar o edifício do Tribunal no conhecido 2000, a ministra destacou o facto de o prédio estar bem consevado. Ainda assim, serão feitas obras de reabilitação que Rita Júdice quer visitar, depois.

O secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas diz que a obra será lançada até o fim do ano. A intervenção será iniciada no primeiro semestre e concluida ainda em 2025. Pedro Fino afirmou que as obras eram necessárias há muito oara dar segurança a quem por aqui circula. Pedro Fino manifestou ainda a disponibilidade do Governo Regional em colaborar no melhoramento das esquadras. Informação a ser levada à ministra da Administração Interna.