A presidente do conselho de administração da APRAM tem uma perspetiva de um último trimestre bastante bom nos portos da Região.

Paula Cabaço, numa entrevista conduzida pela jornalista Romina Barreto, do Jornal, e que decorre, agora, no piso 1 do centro comercial Plaza, referiu que este será o melhor trimestre de todos os tempos. “Vamos terminar 2024 a crescer acima de 10 por cento, quer em escalas, quer em números de passageiros”, disse a presidente do conselho de administração da APRAM.

No evento patrocinado pelo JM e pela 88.8 JM FM, Paula Cabaço adiantou ainda que estão confirmados dez navios de cruzeiros para a noite de 31 de dezembro deste ano, sendo que alguns não virão a cais. Ainda assim, estão satisfeitas as condições impostas.

Questionada sobre quais as principais diferenças que sente na indústria desde que chegou à APRAM, Paula Cabaço destacou que o período da Covid-19 obrigou a uma paragem dramática, mas a Região conseguiu recuperar com muito fôlego.

“A indústria mudou. Temos de ser mais flexíveis. Os cruzeiristas são exigentes com as companhias e estas são exigentes connosco”, apontou a presidente da APRAM, que admitiu que a Região tem de se ajustar a estas mudanças.