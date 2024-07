Rafaela Fernandes nomeia dois novos adjuntos de gabinete

Vilma Correia e José Ferreira foram nomeados para o cargo de Adjunto do Gabinete da Secretária Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes.

As nomeações foram publicadas no JORAM de hoje. Vilma Selene Correia, licenciada em Gestão de Marketing e Publicidade, pertence aos quadros da carreira de Técnico Superior, tendo desempenhado funções, até agora, no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM.

Quanto a José Luís Ferreira, licenciado em Engenharia Agrícola, sobe na estrutura da Secretaria, uma vez que já carreira de Técnico Superior da

Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente.