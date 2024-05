Os ‘Quiz nights’ estão de volta ao MadeiraShopping. Quem quiser testar a sua cultura geral e habilitar-se a ganhar prémios em cartão de compras pode participar todas as quintas-feiras, a partir desta semana e até 13 de junho na iniciativa promovida pelo centro comercial.

Em cada sessão, haverá duas rondas de 15 perguntas e os melhores jogadores de cada uma serão premiados com um cartão ‘Surprise’ de 30 euros que poderá ser utilizado nas lojas do MadeiraShopping.

Trata-se de uma parceria com a Dr.Why, jogo de quiz interativo, que promete noites muito bem passadas na Praça de Restauração, no Piso 1 do centro comercial, a partir das 20h30.

A inscrição é gratuita e realizada no local, seguindo as indicações que estarão projetadas nos ecrãs, sendo limitada a 200 participantes por ronda.