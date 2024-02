A Quinta Pedagógica dos Prazeres promove a XI Mostra dos Espantalhos, em parceria com a Delegação Escolar da Calheta e com o apoio da Câmara Municipal e da Rádio Calheta, no dia 17 de março.

Esta mostra, consiste na construção de espantalhos para exposição na Quinta Pedagógica dos Prazeres e restante território da freguesia.

Os espantalhos, procuram simular a figura humana e são feitos de roupas velhas e chapéus, podendo ou não ser elaborados com trapos, palha, estopa ou outros materiais, sendo colocados no meio dos terrenos cultivados ou nas hortas na época das sementeiras com o intuito de afugentar os pássaros.

Esta é já uma tradição bastante antiga, que tem por objetivos unir gerações e tradições com a sabedoria popular; promover o desenvolvimento de projetos multidisciplinares (valor do trabalho colaborativo) para a conceção e construção de um espantalho; sensibilizar a comunidade escolar e local para a tradição da execução de espantalhos e a sua importância noutros tempos; sensibilizar para a importância da produção agrícola; recuperar e dinamizar uma tradição que tem perdido expressão na Madeira; estimular o sentido estético, o gosto pelo embelezamento do meio e a criatividade no domínio das várias formas de expressão plástica; exprimir e encorajar a capacidade de improvisação e utilização de materiais de desperdício; sensibilizar para as questões ambientais e necessidade de proteção do ambiente; criar uma atração turística no concelho da Calheta.

A atividade é proposta ao público em geral e, de uma forma particular às escolas, aos centros cívicos e sociais e a outras instituições público/privadas da Região Autónoma da Madeira.

As inscrições irão decorrer até ao dia 8 de março. Os participantes deverão enviar um email para o endereço de correio eletrónico: pedagogicaprazeres@gmail.com ou ligar para o 968788408 e referir os seguintes dados: nome; morada; contacto telefónico; número de espantalhos com os quais pretendem participar;

Cada participante poderá construir o número de espantalhos que pretender. Os espantalhos deverão ser entregues até às 18h do dia 13 de março, na Quinta Pedagógica dos Prazeres.

A altura dos espantalhos deverá ser entre 1,50m e 2,00m, braços abertos (note-se) na horizontal entre 1,00m e 1,50 e ter uma base que permita fixar/afincar na terra (mínimo de 30cm). Cada espantalho enviado deverá ser acompanhado de uma ficha técnica com os seguintes elementos escritos: nome do espantalho e nome do autor/instituição.

A ficha técnica deverá ser plastificada, uma vez que será colocada no exterior. (As respetivas fichas poderão ser solicitadas na Quinta Pedagógica ou por email)

A abertura da Mostra de Espantalhos terá lugar às 11h00, na Quinta Pedagógica, após a missa de domingo na Paróquia dos Prazeres.