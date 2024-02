Bom dia!

* Às 9h00, tem lugar a 28.ª reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* A reunião da 4.ª Comissão Especializada Permanente de Habitação, Energia e Infraestruturas começa às 11h00, na Assembleia Legislativa da Madeira.

* O executivo da Câmara Municipal de Câmara de Lobos procede, pelas 11h30, à abertura do Espaço de Apoio Sénior no Centro Comunitário Cidade Viva. Este espaço tem como objetivo primordial reforçar o apoio e a assistência aos idosos residentes no município.

* Hoje, a partir das 16h00, a Casa da Cultura de Santana abrirá as suas portas para a receção de duas exposições: ‘Ilustrações e Verdades’, de Kosme Millán Rodríguez, e ‘A Expressão da Natureza’, de Diogo Gualter.

* Realiza-se hoje, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, na Rua do Matadouro, pelas 18h00, a sessão pública de apresentação da nova edição dos Cadernos da Paz, subordinados ao tema ‘Haverá guerras justas?’, que contará com a participação do contra-almirante Martins Guerreiro e de Clara Sottomayor, autores dos textos.

* O Funchal recebe a primeira edição do KULTURfest - Festival de Culturas de Expressão Alemã, que decorre até 25 de fevereiro, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal. Às 18h00, acontecerá a inauguração da exposição de banda desenhada ‘Komplett Kafka’, de Nicolas Mahler, que será acompanhada pela leitura performativa de Kafka pelo professor José Luís Pimenta Lopes e estudantes da UMa. A sessão de abertura terá lugar às 21h00, com a exibição do filme ‘A Sala de Professores’, de Ilker Catak.

* Decorre pelas 18h30, no auditório do Colégio dos Jesuítas, a palestra alusiva ao Cancro do Cólon ‘Diagnóstico e Tratamento - Cólon’, integrada na 3.ª edição do ciclo de conferências ‘Tratar o cancro por tu’, uma iniciativa do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (IPATIMUP) em parceria com o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil. O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, vai participar nesta iniciativa.