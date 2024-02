A candidatura do PTP às eleições legislativas de 10 de março, defendeu um serviço público de transporte de mercadorias e passageiros entre a Região e o território continental.

Raquel Coelho, cabeça de lista, diz que é preciso diminuir o custo de vida na Madeira e isso passa, no seu entender, por trazer mercadorias a preços mais competitivos para a ilha.

“Não podemos deixar nas mãos dos privados um setor tão importante para o arquipélago, queremos um ferry público pada fazer esse serviço e a República pode e deve nos ajudar ao abrigo do princípio da continuidade territorial”, exigiu a candidata.

O PTP explicou também que os madeirenses não sentem os apoios da União Europeia no preço dos bens essenciais, uma vez que as empresas de transporte de mercadorias absorvem esse valor com os preços que praticam. “Os bens nos supermercados são bem mais caros que no continente”, lamentou.