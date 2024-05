Nas contas finais das regionais, o PSD venceu em 45 das 54 freguesias, o JPP dominou todas as cinco freguesias do concelho de Santa Cruz e o PS venceu apenas três, nomeadamente Caniçal, Machico e ainda o Porto Moniz, com o leque a se encerar com o triunfo do CDS no Paul do Mar.

Por concelhos, o PSD ganhou em nove dos 11 municípios da Região Autónoma da Madeira, tendo, então, o JPP vencido em Santa Cruz e o PS ganho em Machico. Ou seja, os sociais-democratas fizeram o pleno na Ribeira Brava, Ponta do Sol, Porto Santo, São Vicente, Câmara de Lobos, Santana e Funchal.