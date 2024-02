Bom dia!

Social-democratas aguardam por anúncio de Ireneu Barreto, mas aumenta a vontade de ir a votos para acabar com a crise o mais rápido possível. Dirigentes procuram libertar-se da dependência do PAN. Albuquerque aconselhado a antecipar congresso para reforçar liderança e afastar contestação interna. Campanha para as legislativas nacionais tem mobilização reforçada. Ireneu pronuncia-se às 15h00.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página com outro destaque: Pedro Calado regressa hoje à Madeira. Ex-presidente da Câmara está de volta depois de 22 dias de detenção sem indícios de crime.

Capela da Nazaré usada para drogas é outro assunto de relevo nesta edição. Templo com 400 anos apresenta evidências de abandono e degradação. Populares lamentam que o espaço esteja ao dispor de toxicodependentes.

O seu JM relembra que hoje é dia de provas e jantar. 20 produtores mostram vinhos de qualidade. Evento decorre no Nini Design Center durante esta tarde e termina à noite no Restaurante do Forte.

Saiba ainda que PS reúne autarcas em Machico para falar de poder local e há uma exposição que mostra percurso da democracia.

Nas Ocorrências, dois assuntos de relevo: Turista sofre facada no peito durante o dia no Funchal; Sinistralidade na estrada fez 19 feridos numa semana.

E ainda um adeus. Morreu o rosto da resistência. Alexei Nalavny faleceu ontem, aos 47 anos, depois de uma luta intensa contra o regime de Moscovo e de Putin.