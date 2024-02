Carlos Fernandes (PSD), interveio na sequência da apreciação na generalidade do projeto de decreto legislativo regional, da autoria do PCP, intitulado “ Plano Regional de Combate à Contratação Ilegal e à Precariedade Laboral”, ponto terceiro da ordem de trabalhos.

“Eu confesso que tive dificuldades em perceber muitas coisas da sua intervenção”, disse o social democrata, a aditar o trabalho desenvolvido pela Inspeção Regional do Trabalho.

Aliás, Carlos Fernandes perguntou ao PCP se sabe o trabalho que a inspeção tem feito nesse sentido.

Também Nuno Morna (IL), interveio para expor que estas propostas pouco acrescentam.

Isabel Garcês (PS), advogou que as políticas do PS, em matéria de emprego, nos últimos anos, foram muito importantes, como “a regulação do trabalho temporário, combate ao trabalho não declarado e proteção aos estagiários”.