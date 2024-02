PSD, PAN e IL juntaram-se, esta noite, a cerca de 40 moradores na obra do posto de combustível que está a ser feito no sítio da Quinta, freguesia do Caniço.

Orlano Ferreira, morador na zona, disse ao JM e à Antena 1, que os moradores vão avançar para tribunal contra este investimento.

A Câmara terá dito aos moradores que a obra cumpre os parâmetros. Mas os residentes na zona entendem que não.

Estão com medo pelo facto de a construção estar perto de casas e de uma escola. E ainda estão mais indignados pelo facto de estarem a fazer o posto de combustível precisamente na altura em que também decorre uma obra do Governo para colocação de passadeiras, há muito pedidas.

Zita Gouveia diz achar tudo estranho, mostra-se indignada e considera que é preciso parar com os trabalhos.