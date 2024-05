Com o intuito de apresentar uma solução de “governo estável” e também responsável, o PS e o JPP chegaram hoje a um “compromisso conjunto”, tendo em conta que ambos “tiveram mais votos e mais deputados que o PSD”, salientou Paulo Cafõfo, líder do PS, na conferência de imprensa realizada esta tarde em conjunto com o JPP.

O presidente do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, e o secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, anunciaram uma “declaração de princípios” entre ambos os partidos, com vista a apresentar uma solução alternativa de governação para a Madeira.

Ambos lançaram o repto para que outros partidos, “ exceção do PSD e do Chega”, se juntem a esta solução, que neste momento vale 20 deputados, acima dos 19 deputados do PSD, mas ainda distante dos 24 necessários para a maioria absoluta.

Paulo Cafôfo explicou na ocasião que o entendimento estabelecido prevê a responsabilidade de apresentar uma solução parlamentar que forme um novo Governo que responda” aos anseios e necessidades dos madeirenses”.