PS defende recurso à autonomia para baixar impostos

Paulo Cafôfo defendeu, hoje, o aprofundamento da autonomia para baixar os impostos sobre as famílias, acusando o Governo Regional PSD/CDS de ser autonomista “não por convicção, mas por conveniência”.

“Falam muito de autonomia e até falam no seu aprofundamento, mas não a usam na sua plenitude”, referiu o candidato socialista, afirmando que “a Região tem a possibilidade de aplicar o diferencial fiscal de 30% em relação ao continente, fazendo com que os madeirenses paguem menos impostos”, porém “o Governo Regional não usa esse atributo da autonomia para beneficiar os madeirenses”.

Paulo Cafôfo defendeu que se possa usar a autonomia para baixar os impostos em 30% e apontou, por exemplo, que “na próxima semana os combustíveis vão voltar a aumentar na Região, sendo que se houvesse a redução do IVA isso também teria efeito nos preços dos combustíveis, que oneram bastante os orçamentos familiares”. “Nós queremos uma autonomia que não sirva alguns interesses, mas que sirva todos os madeirenses, nomeadamente para este diminuir da carga fiscal, que é muito importante para haver uma folga que neste momento não existe para as famílias madeirenses no final do mês”, sustentou o candidato à Assembleia da República, criticando, uma vez mais, o Governo Regional por “não aplicar o diferencial de 30% em cinco dos nove escalões de IRS”.

Dissolver a Assembleia Legislativa Regional “é a única forma de acabar com a crise política”

Referindo que “esta crise política foi provocada pelo PSD”, Paulo Cafôfo reiterou que a “a única forma de acabar” com a mesma “é a dissolução da Assembleia Legislativa Regional”, criticando, ainda, Miguel Albuquerque por estar “a refugiar-se na sua qualidade de presidente do Governo, que não quer largar, precisamente para ter a proteção que a imunidade lhe dá”.