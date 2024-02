A candidatura do PS-Madeira às eleições para a Assembleia da República destacou, hoje, o facto de, por iniciativa dos deputados socialistas, ter sido possível manter a taxa reduzida no âmbito do imposto especial sobre bebidas espirituosas, onde se incluem o rum e os licores da Madeira, apontando o objetivo de continuar a desenvolver esforços para que esta continue a ser uma realidade no futuro.

A garantia foi deixada esta manhã por Paulo Cafôfo, no âmbito de uma visita ao Engenho do Porto da Cruz, espaço emblemático da história da indústria da transformação da cana-de-açúcar na Madeira.

Na ocasião, o cabeça de lista do PS-M deu conta que, graças aos deputados socialistas na República, foi possível introduzir esta alteração em dois Orçamentos do Estado consecutivos e explicou que a aplicação desta taxa reduzida é muito importante para a salvaguarda e sustentabilidade desta indústria e para a valorização destes produtos regionais. “Esta taxa reduzida do imposto sobre o rum e os licores da Madeira é única a nível nacional, não acontece a outros produtos nacionais, o que realça bem o trabalho que os deputados do PS têm feito na Assembleia da República e ao qual desejamos dar continuidade”, afirmou Paulo Cafôfo, sublinhando que esta é uma forma de contribuir para a competitividade destes produtos no mercado.

Por outro lado, o também presidente dos socialistas madeirenses apontou a interligação que existe entre esta indústria e a produção de cana-de-açúcar, considerando que, para garantir a sustentabilidade e o crescimento do setor, deve haver um maior incentivo à produção, de modo a valorizar também os rendimentos de quem se dedica a esta atividade. “Isto implica que se pague melhor aos produtores de cana-de-açúcar, porque esta é a única forma de continuar a manter esta atividade que tem uma importância na economia regional, na valorização dos nossos produtos, mas também na criação de postos de trabalho, fomentando simultaneamente o turismo”, rematou.