Professores têm até hoje para aceitar ou não as colocações

Os professores colocados, na sexta-feira, nas escolas da Região, têm até hoje, terça-feira, para aceitar, ou não, as colocações.

Os que aceitarem apresentar-se-ão amanhã, nas respetivas escolas, disse esta tarde, o secretário regional da Educação.

“Se houver desistências estaremos preparados para lançar uma nova lista e dessa forma satisfazermos todos os pedidos das nossas escolas”, garante.

Momentos antes de participar na receção aos alunos do 5.º ano da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva (Escola da Levada), Jorge Carvalho afirmou, em declarações aos jornalistas, que “está tudo preparado” que o ano letivo se inicie “com a tranquilidade que tem havido nos últimos anos”.

O governante admite “alguns afinamentos e ajustes” e lembra que o Orçamento Regional foi publicado mais tarde do que o habitual (julho passado), algo que se refletiu também no setor da Educação.

Confrontado com afirmações do Sindicato dos Professores da Madeira, que admite que a normalidade no arranque do ano não se perpetue até ao final, o secretário regional lembrou que todos os anos há professores que, por razões pessoais, faltam.

Temos ainda uma reserva significativa de professores que estão fora do sistema e, sendo necessário, regressam para colmatar essas necessidades”, acrescentou.