Produtos de higiene íntima feminina entregues na Escola do Caniço

Decorrente da vertente social associada ao Caniço Local Market, iniciativa da Junta de Freguesia que se realiza todos os meses, e em parceria com a Loja Solidária do Caniço e a Associação “Womaniza-te” foram entregues produtos de higiene íntima feminina.

Antes, realizou-se uma angariação de produtos com o intuito de reabastecer as Pink Boxes existentes na Escola 2+3 do Caniço, bem como suprir algumas necessidades da própria Loja Solidária.

Para a autarquia “é importante sensibilizar, consciencializar e envolver a comunidade nas várias causas sociais que dinamizam na freguesia, partilhando assim de um espírito de responsabilidade social onde todos os que queiram, possam ser parte ativa e contribuir para uma causa social que é de todos e para todos”.

Para receber os produtos angariados e em representação da Escola 2+3 do Caniço, esteve o professor Ricardo Santos , que juntamente com os membros do Executivo da Junta de Freguesia, Milton Teixeira, Renata Mendonça e Mariusky Spínola, aproveitaram para agradecer a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para esta causa.