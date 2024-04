As autoridades terão congelado 170 mil euros de uma conta à ordem que pertencia a Sofia Albuquerque, esposa do presidente do Governo Regional.

A notícia faz hoje a manchete do Correio da Manhã, que revela que o congelamento terá ocorrido depois de Sofia Albuquerque ter tentado movimentar essa quantia, facto que originou a comunicação do banco às autoridades, ao abrigo do das obrigações de prevenção de branqueamento de capitais.

A situação, revela a notícia, terá acontecido três dias depois da operação policial desencadeada na Madeira e em outras zonas do território nacional.