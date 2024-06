Os preços de venda de casas subiram, no nosso país, em junho de 2024.

No que à Madeira dis respeito, o preço mostrou um crescimento significativo, segundo o Imovirtual.

O preço médio de venda foi de 480 mil euros em junho de 2024, refletindo um aumento de 17.07% em comparação com junho de 2023 (410 000€). Em relação ao mês anterior, o valor manteve-se o mesmo (480 000€). Os concelhos que estiveram em destaque foram os de São Vicente, Ponta do Sol e Porto Moniz. O primeiro registou mais 60% (de 325 mil euros para 520 mil euros) no preço médio de venda das casas, comparando a junho de 2023.

Já a Ponta do Sol registou uma subida de 36,36% ( de 550 mil para 750 mil euros). O Porto Moniz, concelho a norte, subiu 25,48% (de 155 mil para 210 mil euros). Ainda segundo o Imovirtual em contrapartida, os municípios que registaram uma diminuição no preço médio de venda foram Santana e Calheta. O primeiro foi de - 5,51 por cento ( de 254 mil para 240 mil) e a Calheta de -3,23% ( de 775 mil para 750 mil).

Ponta do Sol e Calheta foram os municípios mais caros para comprar casa e o Porto Moniz o mais barato.

No que toca ao arrendamento, os valores médios dos imóveis na Madeira assinalaram variações consideráveis. Segundo o Imovirtual, verifica-se um aumento na renda média de 52.50% em comparação com junho do ano passado, estando 525€ mais caro. Houve também um aumento de 12.96% em relação ao mês anterior, fixando-se agora em 1 525€.

O valor médio de arrendamento foi de 1750 euros em junho de 2024, o que representa um aumento de 66.67% em relação ao mesmo período do ano passado (1 050€). Em comparação com o mês anterior, houve um aumento de 6.06% (de 1 650€ para 1 750€).

O concelho do Funchal foi aquele onde os preços médios de arrendamento mais aumentaram em junho deste ano, com rendas entre 1300 euros e 1750 euros. Segue-se Santa Cruz (com rendas entre 1050 e 1325 euros).