Praia do Vigário renovada acolhe Festa do São João

A Praia do Vigário, em Câmara de Lobos, recebe hoje a XII Festa de São João, organizada pela Casa do Povo.

O programa de animação decorrerá entre as 19h00 e a meia-noite, e inclui a tradicional ceia, com maçarocas, semilhas, feijão e atum de escabeche, com uma bebida incluída. Os bilhetes de acesso podem ser adquiridos nas instalações da Casa do Povo.

Pelas 19h30, atua o Grupo de Acordeões e às 20h30 a SOL7BAND. O ritmo dos Santos Populares será levado ao palco pela Tuna Sénior, às 21h30. Uma hora depois, atua a Orquestra de Cordofones e às 23h00, o ritmo muda com o grupo Going Back Latino.

O lançamento ds balões do São João é uma das tradicionais previstas no cartaz desta festa que terá transmissão em direto através do canal naminhaterra tv e nas redes sociais da entidade organizadora.

Na renovada Praia do Vigário, e já em ambiente de festa, foram muitos os banhistas que desfrutaram do excelente dia de verão que hoje se proporcionou.