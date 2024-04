Foi um dia de festa na Escola Básica com Pré-escolar do Porto da Cruz, que hoje recebeu a visita do Compadre Jodé, no âmbito do projeto intergeracional ‘Vivendo e Aprendendo’.

Na verdade, o encontro começou com o Marcelino Teles, ele próprio, que, pouco a pouco, se foi transformando, mediante autocaracterização, na personagem Compadre Jodé.

Miúdos e graúdos (re)aprenderam, através do humor, da boa disposição e do carinho pelo nosso património linguístico, por parte do Compadre Jodé, expressões tradicionais e regionalismos. Foi uma inesquecível manhã lúdico-didática onde a “caçoar, a caçoar”, o Compadre Jodé veio à escola ensinar.

Recorde-se que o projeto ‘Vivendo e Aprendendo’, que integra utentes do Lar de Idosos do Porto da Cruz, existe neste estabelecimento de ensino há algum tempo e objetiva, precisamente, a aprendizagem da vida e a sua partilha,