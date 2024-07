PIDDAR: Albuquerque diz que Pessegueiro “está com um problema”

“A senhora presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol está com um problema...”, afirmou, Miguel Albuquerque, desvalorizando as queixas de Célia Pessegueiro sobre o valor destinado ao concelho no âmbito do PIDDAR, o mais baixo entre os municípios.

”A senhora presidente da Câmara da Ponta do Sol está com um problema, anda demasiado no centro da freguesia e está com problemas de afirmação”, respondeu hoje o presidente do Governo Regional, quando confrontado com a notícia publicada esta quarta-feira no JM.

“Ela que não arranje o Governo Regional como bode expiatório”, sublinha o governante.

Falando com os jornalistas após a inauguração da obra de reabilitação do Núcleo Artístico do Complexo da Quinta do Leme, o líder do Executivo regional e presidente do PSD-Madeira disse que Luís Montenegro viaja para Angola dia 22 de julho, um dia depois da Festa do Chão da Lagoa e que ainda estão a equacionar a possibilidade do presidente nacional dos sociais-democratas vir à Madeira.