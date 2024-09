‘Perdidos e Achados’: Parque de campismo perdido passou a jardim público (com fotos)

Tempos houve em que o parque de campismo do Porto Santo, inaugurado em 1983, e situado em pleno coração da cidade, na vila Baleira, junto a uma conhecida unidade hoteleira da ilha dourada, movimentava muita gente. O cenário desenhava-se com uma série ordenada de tendas. Também de vida, é claro, associado ao movimento de grupos: de amigos e de famílias.

Mas isso acabou. Hoje, apesar do cenário em termos paisagísticos – embelezado pelo acrescento de árvores – ser igualmente convidativo é, acima de tudo, um lugar pacato. Uma paz que é traduzida no silêncio, apenas interrompido pelo som das ondas do mar, em frente. Muito longe da atmosfera de ruídos humanos de quando era um local para campismo.