O secretário regional de Saúde e Proteção Civil esteve reunido ontem com o Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira (SERAM), liderado por Juan Carvalho, para analisar e discutir assuntos relacionados com a carreira de enfermagem.

De acordo com uma nota divulgada pela Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, o governante reiterou o compromisso de avançar com a abertura de um concurso para a contratação de 200 novos enfermeiros, com reserva de recrutamento. Com a publicação do diploma que aprova o Orçamento da Madeira para 2024 publicado ontem, em Diário da República, Pedro Ramos assumiu que, até ao final deste ano, estarão reunidas as condições para o lançamento do procedimento concursal.