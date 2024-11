O Diário de Notícias de Lisboa avança hoje que Pedro Coelho está ‘metido’ na luta pela sucessão a Miguel Albuquerque.

O nome, contudo, não reúne “ainda consenso” nas bases do partido, mas é uma aposta da “velha guarda”, com quem muitas vezes teve “afrontas”, mas que agora o apoia, na convicção de que, “todos juntos na divisão” (vários candidatos contra Miguel Albuquerque], vai “enfraquecer o líder do partido e presidente do Governo Regional “até à derrota” e, ao mesmo tempo, não permitir uma “concentração” de apoios em Manuel António Correia, lê-se na referida publicação.

Assim, numa eventual segunda volta nas eleições internas, a confirmar-se um congresso para o qual estão a ser reunidas assinaturas, a ‘luta’ seja entre o antigo secretário Regional, Manuel António Correia, o atual deputado na Assembleia da República, Pedro Coelho, e o secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho, refere ainda o DN Lisboa.

Confrontado pelo referido jornal, o ex-presidente da autarquia de Câmara de Lobos limitou-se a dizer um “não”.

Esta é mais uma notícia que traça mais um cenário, tal como outras têm sido feitas na Região, nomeadamente no JM.